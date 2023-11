Montefiore, casa di accoglienza nel santuario

È stato avviato uno studio di fattibilità per la rinascita del santuario di Bonora a Montefiore Conca. "Il progetto – spiegano i promotori – è realizzato in collaborazione tra la diocesi di Rimini, il Comune di Montefiore Conca e la comunità Papa Giovanni XXIII ed intende valutare la possibilità di ospitare negli spazi abitativi del santuario una realtà di accoglienza della comunità di Don Oreste Benzi". Nel dettaglio: "L’intenzione è trasferire presso il santuario la casa d’accoglienza per carcerati dalla sede attuale, che si trova in paese a Montefiore – spiega Giorgio Pieri, responsabile della struttura di accoglienza – La casa attualmente accoglie 12 persone con provvedimenti giudiziari e sei persone inviate dall’Asl. La comunità educante con i carcerati (Cec) è un progetto educativo presente in diocesi da oltre 20 anni e offre una formazione umana e spirituale alle persone. Stiamo valutando anche la possibilità di creare una piccola attività ricettiva per i pellegrini, potenziando l’attuale servizio bar". Il santuario della Madonna di Bonora si trova a Montefiore Conca, poco fuori dal centro abitato. "Nel frattempo abbiamo iniziato a collaborare con don Egidio Brigliadori, rettore del santuario, e le suore – conclude Pieri – I ragazzi accolti hanno iniziato a curare l’area verde e svolgono volontariato nel piccolo bar. Le difficoltà sono tante ma la buona volontà e la collaborazione fanno ben sperare".

Luca Pizzagalli