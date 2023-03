Montefiore Conca organizza al Ritrovo una cena a favore della popolazione ucraina

Venerdì 31 marzo alle 20 alla trattoria Il Ritrovo di Montefiore Conca, si terrà una ’beneficena’, organizzata dal consigliere comunale montefiorese Simone Mazzi (in foto) con il patrocinio dell’associazione ’Alla scoperta dei tesori di Montefiore Conca Aps’. "Lo scopo di questo appuntamento solidale – spiega Simone Mazzi – sarà quello di sensibilizzare la cittadinanza di tutta la Valconca su quanto sta accadendo concretamente alla popolazione civile in Ucraina. Siamo pronti a tornare là con aiuti e sostegno concreto proprio per non abbandonare queste persone che hanno perso tutto". Ospiti della serata saranno ’Gli Oltre’, gruppo musicale montefiorese, cover band live di sola musica italiana, grazie ad uno stile molto originale basato su 2 voci femminili, accompagnati da batterista, bassista e chitarrista. Durante la serata musica e solidarietà si fonderanno ripercorrendo, anche grazie a fotogrammi e filmati, il primo viaggio in Ucraina che il consigliere Simone Mazzi ha compiuto nel marzo 2022. "Sarà una serata unica nel suo genere – conclude Mazzi – perchè musica, fotografia e solidarietà si fonderanno per creare un’armonia confidenziale e riflessiva unica. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione ’Mani della Misericordia’, associazione Cristiana Evangelica Ucraina che si occupa di portare sostegno e conforto a tutta la popolazione afflitta dal conflitto bellico russo-ucraino".