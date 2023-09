Montegiardino, artisti porta a porta

Le porte delle case di Montegiardino stanno per riaprirsi. Tutto è pronto nel Castello più piccolo di San Marino per la tredicesima edizione di Artisti in Casa, il festival di microspettacoli in cui case, balconi, salotti e cortili del Castello, si animano e si trasformano in veri e propri palcoscenici. Domani e domenica, a partire dalle 16, tornano spettacoli, live e performance per un percorso sincero e intimo nell’arte, racchiuso tra le mura solide di un borgo immerso nella natura. Dal teatro al cantautorato, dalla magia alla letteratura, un grande teatro a cielo aperto con artisti locali e internazionali. "La grande novità di questa edizione 2023 – spiega il direttore artistico Antonio Ramberti – è la giornata di domenica dedicata interamente ai bambini". Il Festival si aprirà domani con 25 compagnie di artisti diversi, dalle più svariate discipline, impegnati nei tradizionali set di spettacolo ripetuti durante tutta la giornata fino alle 24.

Tra gli artisti che si esibiranno nomi di grido in cartellone: gli Skiantos, che continuano a portare avanti il punk rock demenziale italiano anche senza Freak Antoni, con tutta la grinta tipica dell’Emilia Romagna. Poi Maria Pia Timo, riconosciuta mattatrice del teatro comico italiano, Auroro Borealo, cantautore bresciano geniale e grottesco.

Ma ancora Teatro Patalo, Daniele Maggioli, Crista, Giovanni Toscano, Carolina Cangini e tanti altri, poeti, musicisti, scrittori e artisti che prenderanno domicilio a Montegiardino. Domenica, invece il borgo appartiene, appunto, ai più piccoli. Dodici spettacoli diversi, sulle ali della magia e della fantasia. Il Castello degli animali strambi e dei maghi senza patente è il titolo scelto per la giornata, una grande giornata di fiaba. Il Festival si chiuderà nell’Arena poetica dei giardini, dove il pubblico si riunirà traghettato dal megafono del grande maestro Ramberti. "Valorizzare e far conoscere il borgo, le case, il centro storico in cui sono nata e cresciuta per me è molto importante – racconta Marta Fabbri, presidente dell’associazione Artisti in Casa e Responsabile corporate governance di Marlù – ho scelto di continuare a vivere qui, e qui è nata e sta crescendo l’azienda che ho fondato venti anni fa insieme alle mie sorelle, Monica e Morena. Poter fare qualcosa di concreto, animare con un festival artistico il castello di Montegiardino e farlo conoscere e riconoscere al di fuori della realtà di San Marino è per me un piacere e un onore".