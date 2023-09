Montegridolfo diventa il borgo dei libri Arrivano altri contributi dal ministero

Importante riconoscimento per la cultura a Montegridolfo. La Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del ministero della Cultura, ha approvato l’elenco dei beneficiari di contributi da destinare all’acquisto di libri; tra gli assegnatari dei finanziamenti c’è anche il Comune di Montegridolfo, che per incrementare il patrimonio librario dell’istituzione culturale montegridolfese, si è aggiudicato 1.813 euro. Come sottolinea l’assessore Marco Musmeci "in questi anni per favorire la cultura a Montegridolfo abbiamo deciso di partecipare ai bandi pubblici per l’erogazione di finanziamenti. I risultati sono evidenti e hanno permesso di acquistare 241 libri. Alcune di queste pubblicazioni sono consultabili nel Museo della Linea dei Goti e altre lo saranno a breve".