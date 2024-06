Montegridolfo, la giunta Renzi si presenta. Ecco ruoli e nomi dei nuovi amministratori

E’ stata nominata la nuova giunta di Montegridolfo, con alcune deleghe anche per alcuni consiglieri di maggioranza, su decisione del neosindaco Alessandro Renzi: Elisa Concordia consigliera con delega per il turismo, Mariagrazia Ronci Assessora al Bilancio e Sociale, Doretta Beligotti consigliera per la valorizzazione del castello, David Morotti consigliere per il controllo del territorio, Alfio Fonti capogruppo di maggioranza, Alessandra Ugoccioni consigliera per la scuola, Thomas Staccoli consigliere alle attività giovanili e Danillo Pazzaglini Assessore all’Urbanistica.

"Per me è un onore ricoprire questa carica – spiega il neosindaco di Montegridolfo Alessandro Renzi –, abbiamo un gruppo di assessori e consiglieri molto motivati e desiderosi di dedicare tempo per questo nuovo incarico. Ci metteremo tutto il tempo e la buona volontà necessaria a promuovere Montegridolfo e a farla crescere come comunità. Vorrei subito dire che si è creata una bella armonia anche con i dipendenti comunali, nei quali abbiamo trovato fin da subito un ottimo affiatamento e bravura. Vogliamo creare anche con loro un’unica grande squadra, coesa e forte", ha poi concluso il nuovo sindaco.

lu.pi.