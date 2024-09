Montegridolfo partecipa al festival dei borghi

Anche Montegridolfo ha partecipato al Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, club esclusivo che coinvolge (362 comuni d’Italia) 16 borghi per l’Emilia Romagna. Quest’anno la Regione ospitante è stata la Calabria con Oriolo e Rocca Imperiale. Ma nonostante la lontananza Montegridolfo non ha voluto mancare a questo appuntamento perché ritenta un’ottima vetrina necessaria a promuovere il borgo della Valconca, con l’amministrazione comunale che crede sempre di più nella visibilità e nel turismo. "In un ottica di vallata – conferma il sindaco di Montegridolfo, Alessandro Renzi – la ’Valle delle Vacanze’ può essere un’alternativa complementare al turismo prettamente balneare della riviera".