Montegridolfo piange la morte di Terzo Maffei

Venerdì è scomparso Terzo Maffei (in foto) un persona molto legata al territorio di Montegridolfo, anche se da anni viveva a Milano con la famiglia. "Il suo impegno per preservare la memoria della storia del nostro piccolo Comune e della comunità montegridolfese è stato costante in questi ultimi decenni, ne sono la dimostrazione il suo ruolo attivo nell’associazione ’Amici della Corte di Montegridolfo’, ma soprattutto il suo ruolo di membro del Comitato Scientifico del ’Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo’, del quale è stato co-fondatore assieme al maestro Tiziano Casoli, grazie ad una brillante intuizione ed alla capacità di coinvolgere i cittadini di Montegridolfo nell’iniziativa – lo ricorda l’amministrazione di Montegridolfo –. È giusto ricordare che molti reperti unici, soprattutto quelli riguardanti la propaganda di guerra, esposti presso le sale museali sono di proprietà dello stesso Terzo Maffei, il quale ha impegnato buona parte della sua esistenza a diffondere la cultura della memoria e a portare avanti la missione del museo stesso: diffondere la conoscenza alle nuove generazioni e con essa la cultura della pace. Il Sindaco Lorenzo Grilli aggiunge: "Ricordo con piacere la tenacia di Terzo nell’attendere il proprio turno nella casa comunale per conferire con me e spiegare i progetti e le idee che aveva per il museo e le attività ad esso correlate. Non se ne sarebbe mai uscito finchè non avesse portato a termine il suo obiettivo. Terzo appena mi sono insediato nel 2014, nella sua determinazione, ha saputo insegnarmi l’importanza del rispetto dei ruoli e lo spirito giusto per gestire il bene comune".