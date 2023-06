Montegridolfo, un’estate tra sacro e profano

L’immagine di Montegridolfo baciata dal mare e dai colli, come una cartolina in cui si legge: "Vi aspettiamo qui". Il borgo della Valconca anche questa estate si prepara ad accogliere i visitatori con un ricco calendario di eventi. La programmazione, coordinata dal vice sindaco Marco Musmeci, con il contributo di Visit Romagna, spazia dalla musica alla cultura. Per cominciare è già partita la terza edizione della rassegna "Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo". Ed è questo soltanto un modo per parlare della bellezza dei luoghi in modo trasversale attraverso il cinema, tenendo un focus sul tema dell’acqua. Perciò sabato (ore 21) è prevista la proiezione di ‘Fuocoammare’, nella palestra di Trebbio. Il giovedì seguente la programmazione prosegue con ‘La stanza del vescovo’ di Dino Risi.

Domani Montegridolfo vivrà la ‘Lunga notte delle chiese’, una sorta di notte bianca dedicata ai luoghi di culto. Su tutto si aggiungono i Concerti al Castello, ovvero un festival musicale che si compone in tre grandi date previste nel giardino degli ulivi di Palazzo Viviani. Prima serata sabato 17 giugno con il concerto dell’Orchestra di fiati del Corpo bandistico di Mondaino insieme al coro lirico Perla Verde di Riccione. Sabato 29 luglio, dopo il grande successo riscosso nel 2022, torna ad esibirsi il pianista Davide Tura con Veronica Conti e Andrea Costa. La rassegna terminerà sabato 5 agosto con le policromie jazz della band Myo (Mondaino Young Orchestra). Uno spettacolo multimediale è invece in programma venerdì 21 luglio sempre a Palazzo Viviani, dove con ‘Vesuvius’ va in scena un reading delle lettere che Plinio il Giovane indirizzò all’amico Tacito, lo spettacolo è a cura dell’archeologo Gianmatteo Matullo e dell’esperta di eventi culturali Chiara Bocchino.

Andrea G. Cammarata