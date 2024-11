Montescudo in lutto per Tonini: "Era l’anima dei nostri eventi"

"Per me Gilberto non era soltanto concittadino, ma un vero e proprio amico, uno di quelli a cui ero più legato. Il nostro paese perde un’anima generosa, sempre pronta a spendersi per la collettività. Era così contento della buona riuscita dell’evento di Halloween e si era già messo all’opera per i preparativi in vista per la fiera delle dolcezze di San Martino". Sono le parole di Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo - Monte Colombo, che ricorda con grande commozione Gilberto Tonini, 71 anni, morto in un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì. Tonini, titolare insieme al fratello di un’azienda agricola e presidente della Pro Loco di Montescudo, è deceduto durante un’operazione di carico, schiacciato dal muletto da lui stesso condotto lungo la strada provinciale. Secondo quanto emerso, Tonini stava cercando di posizionare il muletto sulla pedana di un rimorchio, agganciato ad un trattore, ma il mezzo si sarebbe ribaltato e lui è finito sotto, rimanendo schiacciato. A trovarlo una pattuglia dei carabinieri che stava passando in zona. Un intero paese, quello di Montescudo, è ora sotto choc. Tonini era l’anima della Pro Loco, un vulcano di idee ed energie, sempre il primo a mettersi in gioco per l’organizzazione di feste ed eventi, come la tradizionale Sagra della Patata ma anche "Le dolcezze di San Martino", appuntamento tradizionale del mese di novembre.

Tonini abitava poco distante dal luogo dell’incidente, in una casa nei pressi della sua tenuta agricola, ed era molto conosciuto in paese. "Siamo cresciuti insieme, eravamo molto amici - aggiunge il sindaco Casadei -. L’ultima volta ci siamo visti giovedì, al termine del Consiglio comunale". "La nostra comunità perde una grandissima persona, ben voluta e amata da tutti - aggiunge il consigliere comunale Gilberto Arcangeli -. Un uomo generoso, sempre pronto ad aiutare tutti. Non solo la Pro loco, di cui era il presidente, ma anche la Caritas e il centro sociale del Campanone. Una persona instancabile: senza di lui molte manifestazioni non si sarebbero mai potute svolgere. Nei prossimi giorni riuniremo il direttivo della Pro Loco e valuteremo come procedere per quanto riguarda i prossimi eventi in calendario, dopo aver sentito anche la famiglia". Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri insieme alla Medicina del lavoro che dovrà occuparsi degli accertamenti di rito con il coordinamento della Procura di Rimini.