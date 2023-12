Montevecchi imbarazza la Lega. Siluri contro il ministro Valditara: "È inadeguato, ora si dimetta"

Fuori dal coro. Contro corrente sempre e comunque. È un ruolo che è sempre piaciuto a Matteo Montevecchi, giovane consigliere regionale della Lega, già militante e consigliere comunale di An a Santarcangelo. Ma negli ultimi giorni Montevecchi, fervente cattolico che si batte contro le teorie gender, ha alzato il tiro. E ha iniziato ad attaccare perfino il suo partito. Ieri, con dichiarazioni che hanno provocato forte imbarazzo tra i vertici del Carroccio, è arrivato a chiedere le dimissioni del ministro all’istruzione, il leghista Giuseppe Valditara. La colpa del ministro? Aver nominato Paola Concia coordinatrice del progetto nelle scuole ’Educare alle relazioni’, varato dal governo dopo il femminicio di Giulia Cecchettin. "Sono rimasto basito come tanti dal ministro Valditara, che ha scelto l’ex deputata Pd e attivista politica dell’ideologia Lgbt – attacca Montevecchi – È una decisione che milioni di italiani si sarebbero aspettati da un governo targato Schlein e non da questo". Invece "Valditara, cavalcando la narrativa dominante, si propone di sradicare i presunti residui di cultura maschilista della società italiana" e per farlo "sceglie a capo del progetto un profilo iper progressista" come Paola Concia. Montevecchi non ha dubbi: "Dire che Valditara debba revocare la nomina di Concia è scontato. Giunti a questo punto, in assenza di dietrofront, mi aspetto le sue dimissioni immediate: è inadeguato e dimostra un gigantesco complesso di inferiorità culturale".

Montevecchi, vale la pena ricordarlo, è lo stesso che solo pochi giorni fa si era scagliato contro Elena Cecchettin, sorella di Giulia, per le sue dichiarazioni. Bollate dal leghista come "pura propaganda funzionale al pensiero che sia una colpa il solo fatto di essere uomini e che ci sia quindi la necessità di una rieducazione di Stato". Finita qui? No, perché solo tre giorni fa Montevecchi aveva di nuovo attaccato il suo partito sulla guerra in Ucraina: "La Lega dovrebbe prendere atto del grande sbaglio di aver assecondato l’invio delle armi a Kiev e seguire la posizione dei suoi alleati europei identitari come Afd, Fpo e altri...".

Due siluri contro la Lega, il suo partito, in pochi giorni. Attacchi che hanno creato forte imbarazzo e rabbia tra i vertici del Carroccio. Per ora né Jacopo Morrone, segretario della Lega in Romagna, né altri nel partito hanno voluto preso pubblicamente le distanze da Montevecchi. Il quale, secondo i ben informati, con queste ultime dichiarazioni mira a riposizionarsi temendo di non avere molte chances per la ricandidatura alle elezioni regionali del 2025. Chi lo conosce bene, sa che Montevecchi non è nuovo a certe prese di posizione. Solo pochi mesi fa, quando il generale Roberto Vannacci finì nella bufera per il suo libro Il mondo al contrario e fu rimosso dall’incarico, il leghista non aveva risparmiato attacchi a Guido Crosetto, ministro alla difesa. E non si contano le dichiarazioni di Montevecchi contro la comunità Lgbt. Tra le ultime l’affondo contro l’opera realizzata a Rimini, vicino alla chiesa di San Nicolò, che raffigurava un uomo che allattava. Nel 2015 Montevecchi fece parlare di sé per il video in cui chiedeva quanto aveva speso lo Stato per la liberazione di Greta Ramelli e Vanessa Marzulli, le giovani cooperanti rapite in Siria. Fuori dal coro, Montevecchi. Sempre e comunque.

Manuel Spadazzi