Montevecchi (Lega) si scaglia contro il ministro: "Il generale punito per l’attacco alle lobby gay"

Sotto procedimento discipinare e rimosso dai vertici dell’Istituto geografico militare Roberto Vannacci, generale dell’Esercito nella bufera per il suo libro Il mondo al contrario. Un testo con giudizi durissimi su omosessuali, migranti, femministe e ambientalisti. Il caso è diventato nazionale. Il ’solito’ Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, lo stesso che – mesi fa – disse non sarei contento di avere un figlio omosessuale, difende il generale: "Rispetto per il pensiero di un patriota! Generale Vannacci, non sei solo". Da Santarcangelo Matteo Montevecchi (foto), consigliere regionale della Lega, si scaglia contro il ministro. "Se il generale avesse scritto che le famiglie arcobaleno sono la normalità, che il bisogno di un bambino di crescere con un papà e una mamma non esiste, il ministro della Difesa Guido Crosetto (che è in quota Fratelli d’Italia, ndr) non avrebbe alzato un dito. Invece Vannacci ha attaccato le lobby gay. Non esiste che il ministro scarichi il generale via social dicendo che ha screditato l’Esercito e la Costituzione. Ministro Crosetto, non mi rappresenti. Non mi rappresenta la tua linea compiacente con il politicamente corretto e il tuo essere prono alle politiche belliciste degli Stati Uniti di Biden".