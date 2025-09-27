Montevecchi punzecchia Vannacci su Putin. L’ira del generale: "Cerca solo visibilità"

È bastato un suo post su Facebook, a scatenare le ire del generale. L’ex consigliere della Lega Matteo Montevecchi torna a punzecchiare Roberto Vannacci, mai mai si sarebbe aspettato di leggere (dopo pochi minuti) la risposta dell’europarlamentare e vicesegretario della Lega. L’accesso confronto sui social è avvenuto ieri. Scrive Montevecchi: "Domanda semplice, diretta e concreta a Roberto Vannacci, che dichiara di preferire Putin a Zelensky. Allora come mai hai aderito convintamente adun partito, la Lega, che da 3 anni continua sciaguratamente a votare a favore dell’invio delle armi all’Ucraina e a favore delle sanzioni contro la Russia?". Pronta la replica di Vannacci: "Io e lei non ci conosciamo: come mai mi da del tu? Quando ho detto che preferirei un presidente come Putin a Zelensky, mi riferivo al lavoro di Putin negli ultimi 25 anni. Gli aiuti del governo italiano per supportare un paese aggredito non hanno nulla a che vedere con Rearm Europe, a cui la Lega e io stesso abbiamo votato ’no’. Se ha bisogno di visibilità la cerchi senza citare il mio nome". "In realtà ci conosciamo – risponde Montevecchi – Ho introdotto a Rimini la presentazione del suo libro a Rimini e siamo stati anche a cena".