Montorio è più forte. San Marino si arrende

Dopo due vittorie consecutive è arrivata una sconfitta per la PromoPharma San Marino, che è uscita battuta dal palazzetto di Montorio al Vomano per 3 a 1. Dopo un primo set vinto in volata da San Marino (23-25), i padroni di casa hanno centrato il tris con tre set consecutivi, l’ultimo anche abbastanza netto: 25-20, 25-23, 25-19. "Abbiamo affrontato una squadra giovane ma molto motivata dal numerosissimo pubblico che ha fatto un tifo infernale in un palazzetto molto piccolo – racconta Marco Ricci, coach dei Titani –. Abbiamo vinto bene il primo set, giocando come ci eravamo proposti di fare. Nel secondo parziale il nostro livello di gioco è un po’ calato, abbiano subito un break di cinque punti e da lì abbiamo sempre inseguito senza colmare il gap. La terza ripresa di gioco è stata quella decisiva, perché sul 23 pari abbiamo commesso due errori in attacco che ci sono costati il set. Nel quarto abbiamo sempre inseguito ma si vedeva che i due errori finali del terzo ci avevano tagliato le gambe. Perdere in un palazzetto e in un ambiente come questo ci può stare. Peccato solo non aver portato a casa un punto che avrebbe comunque mosso la classifica". Il tabellino sammarinese: Kiva 4, Frascio 20, Rondelli, Bernardi 5, Rizzi (L1), Ricci 5, Marcoionni 10, Bernacchini 16, Conti. Non entrati Carigi, Muccioli, Volpinari, Bacciocchi e Borghesi. All.: Ricci. La classifica: Osimo 17; San Mauro Pascoli 16; Assisi, Castelferretti e Loreto 15; PromoPharma San Marino, Forlì e Montorio 11; Macerata 10; Battistelli Real Bottega e Falconara 8; Prime Cleaning Riccione 7; San Severino Marche 3; Romagna Banca Bellaria 0. Il prossimo turno vedrà, sabato 30, Bellaria ospitare Osimo, San Marino in casa con Assisi e Riccione nella tana della Battistelli Real Bottega Pesaro.