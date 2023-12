Morciano prepara 4 milioni per il centro culturale polivalente

Cresce Morciano come capoluogo della Valconca e per il 2024 si prepara una grande operazione pubblico-privata: il nuovo grande Centro Culturale Polivalente da quasi 4 milioni di euro che cambierà volto, anche da un punto di vista architettonico, ad un intero quartiere della città tra via Roma e via Forlì. "Sarà un’opera polifunzionale con all’interno una biblioteca di oltre 1.000 mq per i nostri tanti studenti e cittadini – conferma il sindaco Giorgio Ciotti – e proprio di recente la giunta ha approvato un investimento nel bilancio 2024 da 1,5 milioni di euro da parte del Comune di Morciano che andrà a completare il finanziamento privato del Gruppo Conad, già previsto a sua volta nell’ambito del piano di realizzazione dell’area Ghigi, di circa 1,5 milione di euro, al quale si aggiungerà anche il contributo regionale di 760.000 euro sempre per realizzare tale opera socio-culturale. Il nuovo Centro avrà spazi di consultazione libri e studio, ma anche laboratori, aree di socializzazione ed un’ampia area esterna predisposta come arena per incontri, conferenze e spettacoli all’aperto. Sarà davvero un nuovo polo aggregativo che funzionerà tutto l’anno e dove la nostra popolazione scolastica potrà fermarsi per le proprie necessità tutto il giorno. Ricordiamo che il nostro polo scolastico vanta anche istituti di scuola secondaria di secondo grado con migliaia di studenti che ogni giorno raggiungono Morciano dai Comuni limitrofi". Intanto Morciano cresce anche demograficamente e ha superato oramai i 7.500 abitanti. Sempre nel 2024 proprio per la crescita della popolazione è previsto un altro importante finanziamento: "Investiremo 1 milione di euro nell’ampliamento della scuola dell’infanzia "G.Mariotti" – conclude il sindaco – grazie anche in questo caso a un contributo regionale di circa 800mila euro".

Luca Pizzagalli