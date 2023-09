Morelli: "Metromare fino a Cattolica? . Fondamentale collegare le vallate con i bus"

Il Metromare come opportunità anche per la Valconca ed il suo entroterra. à Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano, e consigliere alla mobilità della Provincia di Rimini, ribadisce il proprio appoggio al prolungamento del Metromare a Rimini Fiera, al prolungamento da Rimini Fiera a Santarcangelo e soprattutto, coinvolgendo la zona di Rimini Sud, al prolungamento fino a Cattolica in zona Le Navi. "Stiamo lavorando per realizzare una dorsale provinciale del trasporto pubblico locale che connetta Cattolica a Santarcangelo – ribadisce Morelli –: trenta km in meno di un’ora con tutte le fermate intermedie. Insisteremo sul sistema Bus Rapid Transit con sede dedicata in un’infrastruttura che elimini le interferenze con il traffico urbano per raggiungere due obiettivi decisivi: regolarità e sicurezza".

Il sindaco di San Giovanni non può non avere un occhio di riguardo al proprio territorio, la Valconca: "I nuovi capolinea del sistema futuro del Metromare, penso ad esempio alla fermata a Cattolica in zona Le Navi, potranno diventare l’hub anche per i collegamenti a Sud in direzione della Valconca ed a Nord verso la Valmarecchia. Penso per la zona Sud, quindi, a collegamenti pubblici e linee di conseguenza anche per l’entroterra e per i nostri comuni, un vero tessuto viario che potrebbe portare visitatori e turismo". La Valconca chiede quindi collegamenti adeguati. Un’opportunità da non sottovalutare e con risvolti positivi a livello turistico non solo per la zona costiera, ma anche per l’entroterra.

