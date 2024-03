Morelli pronto a scendere in campo contro il Pd

Una voce sorprendente scuote la tranquillità di San Giovanni in Marignano in questo periodo di inizio primavera: si rischia un turno elettorale davvero infuocato a giugno. Infatti il sindaco uscente Daniele Morelli potrebbe candidarsi con una sua lista civica in netto contrasto con la lista Pd e del centrosinistra che candiderà Michela Bertuccioli. Una voce che gira in paese da qualche giorno e che lo stesso primo cittadino non conferma, ma neanche smentisce trincerandosi dietro un secco "no comment" lasciando aperta ogni possibilità. Intanto la scelta del Pd di San Clemente che ha appena candidato per il terzo mandato Mirna Cecchini, grazie alla nuova legge elettorale, non fa altro che alimentare le polemiche in quel di San Giovanni a poco meno di un mese di distanza da quando il Pd marignanese ha invece detto no alla terza legislatura Morelli. E adesso il primo cittadino marignanese, sostenuto comunque da alcuni cittadini e molto probabilmente anche da una corrente del centrosinistra stesso, starebbe pensando al clamoroso colpo di scena che certamente rimescolerebbe non di poco il quadro generale della tornata elettorale marignanese, in un Comune di oltre 9mila abitanti e molto importante sia a livello territoriale, come porta della Valconca, sia perché ricco in ambito artigianale ed industriale.

Per ora sono solo voci, ma c’è chi sarebbe disposto a scommettere che il primo cittadino ci stia concretamente pensando, dopo un primo momento di delusione per la mancata riconferma e lusingato dai tanti che lo vorrebbero sostenere di nuovo. Ma un centrosinistra spaccato a San Giovanni sarebbe davvero una novità storica, mentre ancora si attendono novità dal centrodestra.

Il direttivo marignanese del Pd qualche settimana fa aveva ribadito che la figura di Daniele Morelli, insieme all’esperienza espressa negli ultimi anni, non solo a livello comunale, potesse essere messa a valore per un ruolo extra-comunale. Ma il primo cittadino uscente forse non la pensa proprio così e sta concretamente pensando ad uno ‘scherzo’ clamoroso, e dunque davvero gli scenari verso le elezioni potrebbero cambiare.

Luca Pizzagalli