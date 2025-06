Moreno il biondo e Santa Balera aprono la Liscio street parade

A tutto liscio in piazzale Fellini, dove parte stasera in piazzale Kennedy la nuova edizione della Liscio street parade. Tre serate (da oggi a martedì) per un’autentica maratona di ballo con le migliori orchestre e scuole di danze folk. Questa sera sul palco (inizio alle 18) si alterneranno i Santa Balera, Moreno Il Biondo e l’orchestra grande evento, 10 scuole di ballo tra cui Sirene Danzanti, Gruppo folk italiano Casadei, Le magiche fruste di Romagna e altre. Gran finale insieme ai deejay Mirco e Aleandro.