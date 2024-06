Morgan, concerto sotto la Luna. Da solo con i grandi della canzone

I suoni... le parole: un simposio informale sotto la Luna. Anteprima della Notte rosa con il concerto di Morgan che si esibirà giovedì alle 21 nell’arena Francesca da Rimini, in piazza Malatesta a Rimini. L’esibizione di Morgan è proiettata all’essenza della canzone d’autore e, nel contempo, è ricca di suggestioni contemporanee. Il suo ‘concerto da solo’, spaziando dai grandi cantautori italiani, alla musica classica, ai brani di sua composizione, è un’esperienza di scoperta e di ritrovamento che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia. In concerto Morgan segue l’estro del momento, libero di improvvisare monologhi, senza una scaletta precisa. Nelle sue mani la musica è una materia da plasmare, modellare, costruire, modificare in ogni momento. Ad aprire la serata sarà Raffaello Bellavista. L’ingresso è libero.