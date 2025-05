Morgan e Mecozzi omaggiano Battiato

Un viaggio inedito tra l’Europa e gli States: torna a Rimini Percuotere la mente. La sezione della Sagra Malatestiana si apre con il solstizio d’estate andando avanti tra grandi ospiti nazionali ed internazionali come Midge Ure, storica voce degli Ultravox, la band britannica che ha influenzato l’elettronica degli ‘80 con hit come Vienna e Dancing with tears in my eyes; poi ancora Vasco Brondi, il polistrumentista Federico Mecozzi nell’inedita accoppiata con Morgan per rendere omaggio a Battiato e tanti altri musicisti per un cartellone che continuerà fino ad autunno inoltrato. I concerti andranno in scena alla Corte degli Agostiniani, il teatro degli Atti e il Galli e proprio da quest’ultimo partirà la data zero il 21 giugno con l’artista svedese Daniel Norgen. E dal nord Europa si passerà poi alle coste mediterranee ispiratrici di Crêuza de mä, album scritto quarant’anni fa da Fabrizio De Andrè con Mauro Pagani, artista che l’8 luglio sarà alla Corte degli Agostiniani con una band di sei musicisti, pronti a riproporre le avvolgenti sonorità narrate il quel lavoro che è entrato nella storia della musica italiana.

Si torna negli anni ’80 con due appuntamenti che ripercorrono la creatività di quel decennio: il 29 luglio alla Corte degli Agostiniani arriva Vasco Brondi in una serata evento dal titolo Rimini come Hollywood tra canzone e letture inedite. Un mese dopo, il 29 agosto lo spazio di via Cairoli accoglierà un nome che ha segnato la musica di quel tempo: direttamente dagli Ultravox arriverà Midge Ure, a Rimini per la prima delle due date italiane di questa estate. A settembre si cambia atmosfera con il palco del Teatro degli Atti pronto ad ospitare il 18 Without blood there is no cause, il progetto firmato da Oscar Pizzo e Fabio Cherstich. Un omaggio alla musica di Julius Eastman, grande artista segnato da una vita dai contorni tragici. Il 23 settembre poi torna al Galli Federico Mecozzi, il violinista, compositore e polistrumentista, da 15 anni al fianco di Ludovico Einaudi. A Rimini presenterà Traiettorie impercettibili, un viaggio personale nella musica di Franco Battiato al fianco di Morgan, per un inedito connubio in omaggio all’artista siciliano. Chiude Percuotere la mente il 14 novembre alla sala Ressi del Galli Friedrich Haas, in un viaggio tra le sonorità spettrali dal titolo In iij. Noc’t. I biglietti da sabato alla biglietteria del Galli o su Vivaticket.

Federico Tommasini