Morì dissanguato nel cantiere. Tutti assolti per la tragedia di Daniele

Nessun colpevole per il drammatico incidente sul lavoro costato la vita al 40enne bellariese Daniele Magnani. La vicenda risale al marzo 2018. Quel giorno l’artigiano era impegnato a Vibo Valentia, per conto di una ditta riminese affidataria di un appalto pubblico, con le ultime lavorazioni di rifinitura di un complesso intervento di manutenzione straordinaria al poligono di tiro del 14esmo battaglione carabinieri. Il dramma mentre stava utilizzando una sega circolare, che gli aveva reciso l’arteria femorale. Nonostante il disperato tentativo di raggiungere il pronto soccorso, i sanitari non avevano potuto far altro che constatare il decesso.

La morte dell’artigiano era stato seguito dalle indagini da parte della Procura di Vibo Valentia, che aveva chiesto il rinvio a giudizio dei titolari della ditta riminese per conto della quale il 40enne stava svolgendo le lavorazioni presso il poligono calabrese, accusati di non aver adeguatamente formato l’artigiano rispetto ai rischi della lavorazione demandata. "Nel corso di un lungo dibattimento – spiegaAndrea Guidi, avvocato della difesa – è emerso che il tragico evento sarebbe stato causato da un’imprudente azione dell’artigiano, che aveva manomesso la sega circolare bloccando la calotta di protezione con una fascetta autobloccante e poi aveva eseguito un taglio sopratesta durante il quale aveva perso il controllo dell’attrezzo che, sfortunatamente, lo aveva colpito all’inguine recidendo l’arteria femorale".

Nel corso del procedimento, aggiunge l’avvocato Guidi, è emerso che "l’artigiano bellariese risultava altamente specializzato in quanto impegnato da oltre 15 anni nel settore della costruzione e manutenzione dei poligoni di tiro, aveva frequentato diversi corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro e durante il suo percorso lavorativo aveva maturato grande esperienza nel maneggiare tutti gli attrezzi". Dopo una battaglia giudiziaria durata complessivamente quattro anni, il tribunale di Vibo Valentia nei giorni scorsi ha assolto tutti gli imputati con la formula piena "perché il fatto non sussiste", escludendo pertanto che i titolari dell’impresa affidataria dei lavori avessero qualsiasi responsabilità per la morte dell’artigiano bellariese. "Rimane fermo il tragico evento che ha scosso tutta la comunità bellariese – conclude l’avvocato Guidi – che voleva molto bene al suo concittadino".