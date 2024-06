Morì dopo una serata in discoteca, disposta l’autopsia

Bellaria Igea Marina (Rimini), 18 giugno 2024 – Perse la vita davanti alla moglie incinta lo scorso sabato, dopo una serata passata fuori dalla discoteca Beky Bay di Bellaria Igea Marina.

Tuttora la morte del 42enne di Como ma in vacanza in riviera rimane un mistero e anche per fare luce sulla vicenda sarà fatta domani l'autopsia sul corpo di Daniele Di Marino, professore di biologia molecolare.

La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti e probabilmente ancora senza ipotesi di reato in attesa dei risultato autoptici e i test tossicologici. Un atto dovuto anche in seguito alla segnalazione della moglie che si trovava con il professore al momento del malore fatale.

Stando alla donna, incinta all'ottavo mese, il marito si è sentito male subito dopo essere uscito dal locale intorno alle 23.30. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Bellaria Igea Marina e il 118 che aveva provato a rianimare il professore per 50 minuti.

Il referto del medico del 118 era stato che la morte poteva anche essere compatibile con cause violente. Stando a quanto riferito dalla moglie, Di Marino nel locale aveva ballato, ‘pogando’ in pista e potrebbe in quel caso aver preso degli spintoni al torace e dei colpi alla testa.