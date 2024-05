Morì schiacciato da un bancale. Assolto il titolare del supermercato

Nessun colpevole per la morte di Umberto Sorrentino. Assolto "perché il fatto non sussiste" il legale rappresentante di Sogeal, società che gestisce il supermercato Conad al centro commerciale Diamante, a Cattolica. Il titolare era finito a processo con l’accusa di omicidio colposo per la tragedia di Sorrentino. La sera del 18 aprile del 2022, giorno di Pasquetta (il supermercato era chiuso), il 47enne aveva tentato di portare via alcune bottiglie di acqua dai bancali sistemati nella piazzola fuori dal supermercato. Nel farlo, gli era crollato addosso un intero pallet del peso di quasi una tonnellata. Sorrentino, che soffriva di disturbi psichici, era stato ritrovato morto il giorno dopo da un dipendente. Secondo la tesi della Procura, il responsabile del Conad non aveva adeguatamente valutato la situazione di potenziale pericolo determinata dall’accatastare i bancali in una zona che era accessibile a chiunque, nella parte esterna del supermercato sul retro, vicino al parcheggio. All’amministratore si contestava inoltre la mancata installazioni di cartelli idonei a segnalare i potenziali pericoli. Rilevato dalla Procura anche il concorso di colpa della vittima: Sorrentino quella sera aveva rotto la pellicola che avvolgeva il pallet inferiore per poi prelevare alcune confezioni di acqua dall’ultima fila del bancale.

La Procura aveva chiesto la condanna a 6 mesi per omicido colposo per il legale rappresentante del Conad e la famiglia di Sorrentino aveva avanzato, tramite il proprio legale Massimo Vico, la richiesta di risarcimento per oltre un milione di euro. Ma alla fine il giudice Alessandro Capodimonte ha assolto il titolare del supermercato, difeso dall’avvocato Gian Paolo Colosimo, perché "il fatto non sussiste". "È stato riconosciuto – osserva Colosimo – che la vittima, col suo comportamento, si era esposta volontariamente a un pericolo". La famiglia di Sorrentino non ci sta e annuncia tramite la volontà di fare ricorso. "Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza (saranno depositate entro il 23 agosto), ma sicuramente faremo appello", conferma Vico. Che conclude: "Ci sono ancora tante cose da chiarire. Una su tutte: perché sono stati forniti agli inquirenti i filmati delle telecamere riferiti solo all’episodio, e non invece tutte le immagini registrate in quella giornata?".

Manuel Spadazzi