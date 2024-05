Moro dona alla città la sua opera ‘La grande rosa blu’

’La grande rosa blu’, opera realizzata e generosamente donata alla comunità di Bellaria Igea Marina dallo scultore dell’acciaio, concittadino, Mourad Jahrani, in arte Moro. Una nuova, suggestiva presenza artistica che ora impreziosisce ulteriormente il complesso museale della Casa Rossa di Alfredo Panzini. "Le rose mi fanno sognare e vivere meglio, quando non le maneggio sono triste", spiega l’artista che ha già realizzato diverse esposizioni personali, sia in città che altrove. Di rose, davvero bellissime, ne ha realizzate, soprattutto di piccole dimensioni, circa 2mila. A Mourad, "il grande ringraziamento dell’amministrazione comunale".