Morosini chiude Brandina: "Caro affitti e criminalità affondano Marina centro"

La moria di negozi a Marina centro continua. E da qualche settimana viale Vespucci ha perso una delle vetrine più importanti.

Dopo 8 anni, ha chiuso il maxi negozio di Brandina, il marchio di borse e accessori fondato nel 2005 dal designer Marco Morosini. "Scelta dolorosa, ma inevitabile. Abbiamo chiuso alla fine di settembre. Ma a Rimini resta aperto il negozio in corso d’Augusto, che continua a darci soddisfazioni", dice Morosini. Che aveva aperto la boutique in viale Vespucci nel giugno del 2017 con grande entusiasmo. E con l’idea di "rilanciare il commercio a Marina centro, riportando un po’ di qualità".

Perché chiudere è stato inevitabile?

"Per tre motivi, fondamentalmente: l’affitto troppo alto, la stagionalità troppo corta, i problemi legati alla sicurezza. Dispiace, perché avevamo creduto fortemente in quello spazio e abbiamo investito soldi, energie, tempo".

Partiamo dal caro-affitti. Un problema comune per i negozi di Marina centro.

"Proprio così. Se i proprietari degli immobili non rivedono le loro pretese economiche a Marina centro sarà sempre peggio. Sempre più attività chiudono i battenti, vanno avanti soltanto i bazar. Anche perché, e passo al secondo motivo, ormai si lavora solo d’estate in quella zona, per pochi mesi. D’inverno c’è poco passaggio, i negozi aperti da fine settembre sono pochissimi. Non valeva più la pena per noi stare aperti in viale Vespucci. E poi c’è il grande problema della sicurezza".

Si riferisce ai furti che hanno colpito quella zona?

"Anche, ma non solo. In questi anni al negozio di viale Vespucci abbiamo subito diversi furti, anche importanti. Più in generale c’è una microcriminalità che è diventata un problema per le attività di Marina centro. Insieme ad altri commercianti abbiamo dovuto pagare vigilantes privati per tenere alla larga ladri, balordi, pallinari. Non è normale. E, aggiungo, non è normale che le commesse alla sera abbiano paura di uscire da sole in viale Vespucci, una volta chiuso il negozio".

L’allarme per la crisi dei negozi a Marina centro l’aveva lanciato qualche settimana fa anche Giammaria Zanzini, presidente della Confcommercio e titolare di una boutique in viale Vespucci. Come si esce da questa crisi?

"Il degrado porta degrado. Per contrastarlo bisognerebbe investire di più sulla sicurezza e cercare di alzare la qualità delle attività commerciali. E i proprietari degli immobili dovrebbero capire che certi affitti, oggi, non sono più sostenibili".

Manuel Spadazzi