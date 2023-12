Morrone benedice la ricandidatura di Filippo Giorgetti

"Grande entusiasmo e partecipazione" alla tradizionale cena organizzata dalla Lega Salvini Premier della Provincia di Rimini, per lo scambio degli auguri di Natale, a Bellaria (in questi giorni baricentro della politica del Riminese). Presenti alla serata l’onorevole Jacopo Morrone segretario nazionale Lega Romagna, da poco eletto presidente della commissione Ecomafie, il consigliere regionale Daniele Marchetti e il segretario provinciale Elena Raffaelli. Nel suo intervento Morrone ha elogiato "l’impegno profuso sul territorio e l’importanza del grande lavoro realizzato, ed ancora da completare, dell’amministrazione locale". A riguardo un assist al sindaco uscente, l’ultimo rimasto di centrodestra a guidare un comune sopra i 15mila abitanti in provincia di Rimini. Da Morrone è giunto anche "un convinto sostegno della Lega Salvini premier per la prossima ricandidatura del sindaco Filippo Giorgetti e di tutti sindaci di centrodestra o alternativi alla sinistra nei comuni che andranno ad elezioni nel 2024". Presente alla serata anche il sindaco di San Leo Leonardo Bindi.