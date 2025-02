Morrone: "Rifiuti abbandonati, la Regione se ne lava le mani"

"La Regione Emilia-Romagna non ha ‘alcuna competenza o incombenza’ sulla rimozione dell’ingente quantitativo di rifiuti, fonte di degrado ambientale, accumulatosi negli anni in località ‘Bornaccino’, nel territorio comunale di Santarcangelo sulla riva sinistra del fiume Marecchia". Il deputato leghista Jacopo Morrone fa sapere di aver ricevuto una lettera – con queste parole – dall’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo in qualità di presidente della ‘Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’. "Viene scaricata tutta le responsabilità sul Comune che, secondo Priolo, è l’ente che dovrebbe provvedere alla rimozione" dice Morrone. "Mi sembra – continua il leghista – un rimpallo di competenze che non può che danneggiare sempre più un’area di pregio naturalistico la cui fruizione sta crescendo dal punto di vista turistico-ricreativo. Se davvero il compito di rimuovere la massa di rifiuti spetta al Comune è evidente che i sindaci che si sono succeduti in questi anni sono stati a dir poco inadempienti, ma anche la Regione non può chiudere il ‘caso’ con due parole estraniandosi dalla vicenda".

La questione, partita addirittura negli anni ’90 del secolo scorso, ha interessato la Provincia di Rimini e la Regione senza trovare una soluzione. In estate Morrone aveva scritto una lettera indirizzata all’assessore Priolo in cui si chiedeva di "fornire elementi di conoscenza e approfondimento della situazione attuale". Richiesta reiterata nei giorni scorsi a cui – sostiene Morrone – "Priolo ha risposto dichiarando che la Regione non ha competenze".