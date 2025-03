Morta a 103 anni la sarta della Valconca

Montegridolfo perde la sua storica sarta, Sina Giuliani in Gamboni. Conosciutissima in tutta la Valconca per i suoi 80 anni di lavoro come sarta, Sina è stata protagonista di tanti aneddoti e anche vicissitudini storiche, vissute in prima persona.

"Mia madre è scomparsa a 103 anni _ dice Giuliano Gamboni, noto commerciante di Cattolica _ nella stessa casa dove è nata e dove ha vissuto praticamente da sempre. Fu ospite anche di numerose trasmissioni televisive per raccontare la Seconda guerra mondiale che visse in prima persona con i tedeschi presenti a Montegridolfo in pianta stabile. Vivendo giorni terribili ma sempre animando tutti con il suo coraggio e il suo incredibile spirito. Ma poi tutti l’hanno conosciuta come sarta, tante giovani spose dalle Marche alla Romagna, tra gli anni ‘40 e ‘50 si sono rivolte a lei per l’abito nuziale.

E’ sempre stata lucidissima in tutti questi anni, basti dire che fino a pochi anni fa, alla veneranda età di 90 anni, ancora se ne andava per il paese e lungo le strade dell’entroterra con il motorino Ciao bianco. Un personaggio che in tanti non dimenticheranno".

I funerali si terranno lunedì alle 15 presso la Chiesa di Trebbio di Montegridolfo.

lu.pi.