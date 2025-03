Morta a un mese dall’intervento: "Giada stroncata da un’embolia. Non poteva essere salvata"

La verità è venuta fuori dall’autopsia. "Giada non poteva essere salvata. Quello che le è accaduto non era prevedibile, i medici che l’hanno vista nelle ultime ore del suo calvario non avrebbero potuto fare di più. Ora dobbiamo trovare la forza di salutare il nostro angelo, deve riposare in pace". Barbara Strippoli ha parlato con i medici incaricati di stabilire con certezza le cause della morte di sua figlia, Giada Coppola, la 22enne di Città della Pieve (in provincia di Perugia) venerdì per un malore, a un mese dall’intervento ortopedico al quale si era sottoposta in una clinìca privata riminese. "Ci hanno spiegato – racconta la madre di Giada – che si è trattato di una embolia polmonare massiva, legata a una condizione genetica del sangue. Probabilmente una trombofilìa ereditaria, che comporta la maggiore tendenza del sangue a formare coaguli. Qualcosa che era impossibile da prevedere e diagnosticare e che è stata scatenata dall’assunzione di eparina che Giada ha preso dopo l’intervento al ginocchio". "Purtroppo la trombofilia – spiega ancora la madre – non manifesta alcun sintomo fino allo sviluppo dei sintomi gravi. Il farmaco che Giada stava assumendo per evitare una trombosi potrebbe aver aggravato la situazione attivando i trombi".

Ieri si sono svolti i funerali della ragazza, nella chiesa parrocchiale della frazione pievese di Moiano. "Non fiori, ma offerte per la ricerca medica", l’ultimo appello dei familiari ai tantissimi presenti alla cerimonia.

Il calvario di Giada era cominciato poco più di una settimana fa, con la febbre durata giorni e bollata come influenza. La visita in pronto soccorso per il vomito incessante e i disturbi gastrointestinali che l’avevano disidratata. E poi l’intervento ortopedico a cui Giada si era sottoposta a fine gennaio, in una clinica privata del Riminese, in seguito a cui aveva assunto eparina per evitare il pericolo di trombi. Quando venerdì è arrivata all’ospedale di Perugia dopo il trasporto in elisoccorso da Moiano, frazione di dove la ragazza viveva con i genitori e il fratello, per lei non c’era già più nulla da fare. A dare l’allarme proprio il ragazzo, che venerdì ha chiamato il 112 perché la sorella aveva accusato un malore.

Sono stati tanti gli elementi che hanno reso ancora più misteriosa la morte di improvvisa della ex studentessa dell’istituto Calvino, ma i famigliari hanno atteso che i sanitari svolgessero tutti gli accertamenti. Non hanno presentato denuncia, non hanno chiesto l’intervento della Procura e come spiegato dalla madre non lo faranno. Ora che la verità è arrivata non rimangono che il cordoglio e il dolore. "È il nostro angelo – dice la mamma – lo sarà per sempre. Dobbiamo trovare la forza per lasciarla andare. Merita il riposo e la pace".

Sara Minciaroni