Morta dopo l’operazione in clinica a Rimini: chiesta la condanna per l’anestesista

Rimini, 8 giugno 2023 – È deceduta tre giorni dopo un intervento chirurgico, una decompressione spinale, a soli 55 anni. Per la morte di Regina Di Silvestre, casalinga abruzzese, moglie di un imprenditore agricolo di Giulianova, tre medici sono finiti a processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Rimini. Nei loro confronti è stato ipotizzato il reato di omicidio colposo. Mentre per il chirurgo (difeso dall’avvocato Rosario Panebianco) e per l’aiuto chirurgo (difeso dall’avvocato Simone Mancini), la Procura ha chiesto l’assoluzione, nei confronti dell’anestesista (difeso dall’avvocato Francesco Pisciotti) è stata chiesta una condanna a sei mesi.

L’intervento era avvenuto nel novembre del 2017 nella casa di cura Montanari di Morciano. L’inchiesta era partita da un esposto, presentato tramite l’avvocato della famiglia della defunta, Claudio Iaconi, subito dopo l’improvviso decesso di Regina. La donna era entrata nella casa di cura per essere sottoposta ad un intervento alla schiena, un’operazione per la decompressione spinale.

Da settimane, infatti, la casalinga lamentava un fastidioso mal di schiena che le impediva, in pratica, di camminare. Si era così decisa a sottoporsi ad un intervento per tentare di risolvere il suo problema. Ma da quell’operazione la donna non si è mai più ripresa.

Quello che avrebbe dovuto essere un intervento risolutivo e migliorativo, si è trasformato, invece, in una tragedia. Dopo poche ore dal termine dell’intervento, le problematiche insorte erano talmente gravi che la casalinga abruzzese era stata trasportata d’urgenza in Rianimazione all’ospedale di Rimini.

Dopo tre giorni di agonia, Regina Di Silvestre era spirata, gettando nella disperazione più totale il marito e i figli. Così i suoi familiari si erano subito rivolti all’avvocato Iaconi ed avevano presentato un esposto alla Procura di Rimini, chiedendo il sequestro della cartelle cliniche.

Era stata effettuata l’autopsia sul corpo della sfortunata casalinga e poi nominato un collegio di esperti per la procura e la famiglia. Nell’ultima udienza, svoltasi martedì scorso davanti al giudice monocratico del tribunale, la Procura ha chiesto la condanna solamente per l’anestesista, mentre per i due chirurghi che presero parte all’intervento è stata chiesta l’assoluzione. Il processo è stato aggiornato all’11 luglio.

