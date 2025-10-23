Morta nel rogo a Riccione, forse una sigaretta la causa delle fiamme: aperta un’inchiesta

Rimini, 24 ottobre 2025 – La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per accertare con precisione la dinamica dell’incendio che l’altro ieri ha causato la morte di Antonella Ambrosi, la 67enne trovata senza vita nel suo appartamento al quinto piano di un palazzo in viale Ceccarini, nel cuore di Riccione, proprio sopra il ristorante Canasta e la gioielleria Spadarella. L’obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto, anche se – al momento – non sembrano emergere elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. Tutto lascia intendere che si sia trattato di una tragica fatalità, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro fino in fondo.

Morta nel rogo a Riccione, la vittima è Antonella Ambrosi (nel riquadro)

L’appartamento di Antonella è stato sequestrato e oggi sarà sottoposto ad un accertamento approfondito da parte del nucleo investigativo dei vigili del fuoco di Bologna. Disposta anche l’autopsia sul corpo della vittima, per chiarire le cause esatte del decesso e stabilire se la morte sia sopraggiunta per asfissia dovuta al fumo o per altre ragioni. L’incendio, scoppiato intorno a mezzogiorno, ha devastato l’attico dove la donna viveva da sola, un grande appartamento ricavato dall’unione di due abitazioni ereditate dai genitori. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal gran numero di oggetti e arredi presenti all’interno, rendendo difficile l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati per oltre un’ora e mezza con l’autoscala per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Quando i soccorritori sono riusciti a entrare, per Antonella non c’era più nulla da fare: il suo corpo è stato trovato vicino alla camera da letto, probabilmente mentre tentava di mettersi in salvo. In strada, intanto, carabinieri e polizia locale avevano fatto evacuare lo stabile per precauzione, mentre il personale del 118 prestava assistenza ad alcuni condomini rimasti intossicati dal fumo.

La morte della donna, stando ai primissimi accertamenti, potrebbe essere sopraggiunta per asfissia a causa del fumo inalato, anche se sarà l’esame autoptico disposto dal magistrato di turno a chiarire nel dettaglio le cause del decesso. Pare che fosse un’assidua fumatrice e forse potrebbe essere stata proprio una sigaretta non spenta a far divampare le prime fiamme. Ambrosi, in pensione da qualche anno dopo una lunga carriera in un’agenzia assicurativa della città, risiedeva a Riccione da tempo. Aveva lasciato Milano molti anni fa per stabilirsi nella Perla Verde, dove aveva costruito la sua quotidianità tra il lavoro, gli amici e la passione per la vita di mare.

La sindaca Daniela Angelini, rimasta sul posto durante le operazioni di soccorso, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dell’intera comunità: “È un evento che ci colpisce profondamente – ha dichiarato – e che addolora tutta la città. Di fronte a simili tragedie la nostra comunità si stringe nel dolore, ma anche nella riconoscenza verso tutti coloro che hanno affrontato con professionalità e coraggio una situazione così difficile”. Intanto le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con ulteriori verifiche tecniche e l’analisi dei rilievi effettuati all’interno dell’appartamento. Tutti gli elementi raccolti serviranno a ricostruire nel dettaglio la sequenza degli eventi che hanno portato al tragico epilogo di quella che, con ogni probabilità, resta una drammatica fatalità.