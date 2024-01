Morta Sandra Milo, addio alla ‘Sandrocchia’ di Federico Fellini

Rimini, 29 gennaio 2024 – A Rimini era tornata solo pochi mesi fa, per la sfilata di Alberta Ferretti a Castel Sismondo. Sorridente come sempre, Sandra Milo era stata la grande protagonista dell’evento. La morte dell’attrice, spentasi a 90 anni, tocca nel profondo la città di Rimini. “Perdiamo una grande protagonista del cinema italiano e dei film di Fellini”, dicono dal Comune di Rimini.

La Milo fu musa e amante di Federico Fellini. Ha vinto due Nastri d’Argento, come miglior attrice non protagonista, per i ruoli che il Maestro le affidò in Otto e mezzo e in Giulietta degli spiriti. ‘Sandrocchia’, come affettuosamente la chiamava Fellini, fu l’amante del regista riminese per 17 anni. Più volte l’attrice ha ricordato quel primo incontro con Fellini, avvenuto a Fregene.

Il primo incontro con Fellini a Fregene

“Ero con mia mamma e mia nonna a Villa dei Pini, trasformata in un albergo-ristorante. Mia madre mi mandò a ordinare il pranzo e al ristorante l’unico tavolo occupato era quello di Ennio Flaiano. Ci conoscevamo: mi salutò e mi presentò Federico Fellini. Rimasi abbagliata, direi paralizzata, dalla sua presenza, dalla sua personalità, dal suo magnetismo”, raccontò in un’intervista al nostro giornale dieci anni fa. “La nostra storia è durata 17 anni, Federico mi raccontava tutto”.

Giulietta Masina era a conoscenza della relazione clandestina, ma nonostante questo accettò di recitare insieme alla Milo nel film Giulietta degli spiriti.

Sandra Milo è morta a 90 anni. Nella foto è a Santarcangelo di Romagna, in collegamento con La vita in diretta (foto Petrangeli)

Madrina alla Fondazione Fellini

Negli anni la Milo è stata tante volte ospite in Riviera di eventi e manifestazioni, in memoria di Fellini e non solo. Nel 2010 fu lei la madrina alla cerimonia organizzata dall’allora Fondazione Fellini, consegnando a Rimini al regista Paolo Sorrentino il premio intitolato al Maestro. È tornata tante altre volte. Nel 2020 fu l’inviata del programma ‘La vita in diretta’ a Santarcangelo e, a settembre, tornò a Bellaria per ricevere il premio alla carriera conferitole dal Bellaria film festival. L’anno scorso a maggio Alberta Ferretti l’ha voluta tra le ospiti della sua sfilata evento a Castel Sismondo.