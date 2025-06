Muore all’improvviso davanti ai figli: “Valentina donerà la vita ad altri”

Rimini, 13 giugno 2025 – È morta ieri mattina a soli 49 anni Valentina Giulianelli. La donna si è spenta dopo due giorni di ricovero nel reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini, in seguito al malore improvviso che l’ha colpita a casa, sotto gli occhi dei figli. Una scomparsa che ha destato sgomento e commozione. Valentina abitava nella zona di Covignano insieme al marito Luca Volonghi, uno dei gestori del centro padel di Igea Marina, e i loro due figli: Lorenzo, 12 anni, e Leonardo, 18, prossimo agli esami di maturità.

La tragedia di Valentina ha suscitato una profonda ondata di affetto e cordoglio tra Rimini e Bellaria. Tanti i messaggi giunti alla famiglia, che in queste ore ha voluto ringraziare il personale sanitario per le cure prestate. “Valentina è stata assistita con grande professionalità e amore, sempre circondata dalla presenza dei parenti e degli amici più cari”, dicono i famigliari, straziati dal dolore. Tante le persone accorse in ospedale per lei: “Dagli amici d’infanzia a quelli del liceo e dell’università, dalle tante persone conosciute grazie allo sport alle mamme dei compagni di scuola dei nostri figli, tutti hanno voluto esserci”. Di Valentina resta il ricordo di una donna generosa, solare e piena di energia. “Il suo sorriso contagioso, la sua presenza forte, la capacità di dare sempre senza chiedere nulla in cambio: questo è ciò che di lei porteremo con noi”. Dopo la morte, la famiglia ha scelto di autorizzare la donazione degli organi. “Valentina ha sempre creduto nell’aiuto reciproco. Con questo gesto, ha voluto continuare a prendersi cura degli altri anche oltre la vita”. “Non fiori, ma opere di bene”, è l’invito espresso della famiglia. Chi lo desidera “può fare donazioni al reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Rimini”. I funerali si terranno domani alle 15 presso il Santuario delle Grazie a Covignano, un luogo molto caro alla famiglia di Valentina.

a.d.t.