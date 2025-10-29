Morte, lutto e memoria. Anime tra due mondi

di Federico TommasiniA Rimini torna Tra, festa delle anime tra due mondi, il festival che invita a parlare della morte come parte naturale della vita. Giunto alla terza edizione, andrà in scena sabato e domenica, con un programma ricco e multidisciplinare dedicato al tema della fine, del lutto e della memoria. Ideato e promosso da Amir, l’appuntamento vuole superare il tabù della morte, proponendola non come negazione ma come passaggio necessario e umano."Il festival in questi anni è cresciuto tanto, connettendo arti e saperi — spiega Carlotta Frenquellucci, direttrice artistica —. Tutto questo si unisce alla fiducia e alla risposta di una comunità partecipe e pronta".

Il programma si apre sabato alle 10 con Arte e storia nella città del silenzio. Qui la storica dell’arte Michela Cesarini guiderà il pubblico in un percorso al cimitero monumentale di Rimini, tra opere e personaggi che hanno segnato due secoli di vita cittadina. Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con Mare di Libri, i più giovani potranno assistere allo spettacolo Il meraviglioso libro della morte (ore 16, cinema Fulgor), lettura musicale e illustrata tratta dal volume di CameloZampa, con Alessia Canducci. Alle 17, sempre al Fulgor, Carmelo Marabello esplorerà la rappresentazione della morte nel cinema di Fellini con L’apocalisse non è una cosa seria. A seguire, alle 18.30, alla galleria Augeo inaugura Pavoni, fenici e resurrezioni, mostra di arte contemporanea dedicata ai cicli di rinascita. La giornata si chiude alle 21 al teatro degli Atti con In piena facoltà e in pieno ferragosto, reading musicale di Paolo Nori ed Enrico Bronzi.

Domenica alle 10, doppio appuntamento: in Cineteca, la tanatologa Elena Alfonsi guiderà un percorso sull’arte come strumento di elaborazione del lutto, mentre al Fulgor verrà proiettato Presence di Steven Soderbergh, che affronta la morte come soglia poetica, a cura di Andriy Sberlati.

Nel pomeriggio, al teatro degli Atti (ore 16), lo psicanalista Giovanni Stanghellini e il poeta Davide Rondoni dialogheranno su paura, solitudine e senso del limite. Alle 18, la scrittrice Rosita Copioli condurrà un viaggio tra le antiche concezioni della morte. A chiudere, alle 21, Sulla morte senza esagerare del Teatro dei Gordi, omaggio a Wislawa Szymborska: un racconto ironico e poetico fatto di maschere e silenzi.

"Questo festival ha un valore civile e simbolico — dice Nadia Rossi di Anthea —. Scegliamo di farci promotori di cultura e dialogo su un tema universale". Per Tommaso Morelli, amministratore unico di Amir, Tra è "un modo per dare dignità a un mestiere spesso frainteso, che ci fa stare ogni giorno accanto al dolore con rispetto e professionalità". L’appuntamento è fissato per sabato e domenica.