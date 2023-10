Morti sul lavoro. Sono stati 106 in vent’anni

In vent’anni 106 morti sul lavoro. È quello che la Cgil definisce "un bollettino di sangue". L’osservatorio del dipartimento salute e sicurezza della Cgil di Rimini rileva non solo le 106 vittime nel periodo che va dal 2002 fino all’agosto 2022 in provincia di Rimini, ma anche quasi 150 infortuni denunciati e 7.366 malattie professionali. "Il numero degli infortuni mortali – sottolineano dalla Cgil – è mostrato quotidianamente, dal 9 ottobre, sugli schermi delle sale di attesa, nelle sedi delle Camere del Lavoro di Rimini e Riccione". A pesare è anche il raffronto tra i dati del 2022 e quelli dell’anno precedente. "Il 2022 si è concluso con un aumento degli infortuni denunciati in provincia rispetto al 2021". In regione l’incremento è stato del 9,6%, mentre Rimini ha fatto segnare un più 11,7%. "Sono aumentate nel 2022 anche le malattie professionali denunciate - spiega Francesca Lilla Parco, segretaria confederale – con un aumento del 2,2% in regione e e del 17,7% nella provincia riminese". Inoltre "i dati al 31 agosto di quest’anno, rapportati allo stesso periodo del 2022, mostrano un calo del 9,9% delle denunce di malattia professionale, ma anche un aumento del 2,5% degli infortuni denunciati. Unica provincia, quella di Rimini, a peggiorare questo dato in tutta la regione". Nel 2022 sono stati due gli infortuni mortali in provincia il che porta la conta dei morti sul lavoro a 108 in quasi 21 anni. Una situazione che per la Cgil potrebbe peggiorare per "le norme approvate da questo governo con le modifiche al codice dei contratti pubblici, che prevedono la reintroduzione del subappalto a cascata e l’introduzione di ulteriori forme di precarietà nei rapporti di lavoro. Continua a essere totalmente inadeguato l’investimento sulle funzioni ispettive e di prevenzione, che poco possono fare con organici inadeguati alla copertura capillare del territorio".