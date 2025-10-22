Morto a 64 anni dopo la caduta dal tetto. Accertamenti sul racconto degli operai

Restano molte ombre sulla morte di Claudio Reggiani, il 64enne di Pesaro deceduto dopo una caduta da un tetto nella zona industriale di San Giovanni in Marignano. Un incidente che continua a sollevare interrogativi. Non è ancora chiaro, infatti, per quale motivo l’uomo si trovasse all’interno dell’azienda dove si è consumata la tragedia, la Tecno Mec di via Tavollo, né perché fosse salito sul tetto.

Le prime ricostruzioni parlano di una consegna di cibo destinata ad alcuni operai, ma gli inquirenti non escludono altre ipotesi e gli accertamenti proseguono a 360 gradi. Reggiani, che lavorava per un’impresa di catering del Pesarese, non aveva alcun legame professionale con l’azienda in cui ha perso la vita. Stando a quanto emerso, pare che conoscesse uno degli operai presenti sul tetto, ma le circostanze che lo hanno portato a salire lassù restano incerte. Ad esempio, non è ancora chiaro se, quando l’incidente si è consumato, il 64enne fosse o meno in servizio per conto della ditta di catering.

Proprio su questo punto si stanno concentrando le indagini dei carabinieri per la tutela del lavoro e della tenenza di Cattolica, che hanno ascoltando a lungo i lavoratori e i titolari della ditta per chiarire ogni dettaglio. Gli investigatori vogliono capire se la presenza dell’uomo fosse frutto di una semplice visita amichevole o se ci fosse un motivo diverso.

Secondo quanto ricostruito finora, il 64enne sarebbe salito sul tetto per raggiungere gli operai, ma uno dei lucernari avrebbe improvvisamente ceduto, facendolo precipitare nel vuoto. Una caduta di quasi otto metri, terminata all’interno di un’area confinante. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso da Ravenna, poi fatto rientrare. Il pubblico ministero Daniele Paci ha disposto l’autopsia e ulteriori verifiche sulle condizioni di sicurezza e sulle posizioni lavorative coinvolte. La vittima, che era residente a Pesaro, in passato aveva uno studio odontotecnico e successivamente aveva aperto un negozio di articoli per la casa. Sposato in seconde nozze, non aveva figli ed era un frequentatore della Compagnia del porto e più di recente aveva da poco concluso la stagione in un hotel sul lungomare di Pesaro. Sulla vicenda resta l’attenzione anche da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil della provincia di Rimini, che dopo la tragedia, hanno emesso un appello congiunto.