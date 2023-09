Morto annegato:. Andreatta va verso un patteggiamento La vicenda giudiziaria legata alla morte di Diongue Madiaye, annegato in una piscina di Riccione, si concluderà con un accordo di patteggiamento per Gianni Andreatta, indagato per omicidio colposo. Prossima settimana in tribunale.