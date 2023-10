Morto Canestri: realizzò il centro Le Torri

Si è spento a 85 anni il noto imprenditore Antonio Canestri. Attivo nel settore degli alimentari e della carne, cavaliere del lavoro, Canestri aveva legato il suo nome al centro commerciale Le Torri a Villa Verucchio, da lui realizzato e inaugurato nel novembre 2008. Un complesso commerciale che, con i suoi 14mila metri quadrati e una quarantina di attività e negozi distribuiti su due piani, voleva essere la risposta della Valmarecchia ai centri commerciali delle Befane e dei Malatesta. "Un parto lungo e difficile", ammise all’epoca lo stesso Canestri. L’imprenditore accarezzava l’idea del centro commerciale fin dagli anni ’80, imbattendosi però in vicissitudini di vario genere, dai ritardi nei lavori alla difficoltà di affittare tutti e 40 i negozi.

L’inaugurazione della struttura pareva aver coronato finalmente il sogno dell’imprenditore verucchiese, che aveva coinvolto nel progetto anche i suoi figli. Purtroppo il sogno durò appena due anni. Nel luglio 2010 il centro commerciale Le Torri fu sequestrato preventivamente a seguito della denuncia avanzata dall’azienda che aveva costruito il complesso e vantava un credito di 13 milioni di euro. Una vicenda che portò alla condanna dello stesso Canestri per bancarotta. Finito all’asta, il centro Le Torri ha riaperto nel 2018 grazie al gruppo Conad. Ma "per tanti anni e nel corso delle sue diverse attività, Antonio ha dato lavoro a molte famiglie di Verucchio e del territorio – lo ricorda una sua ex dipendente – Ho lavorato con lui e la sua famiglia per 15 anni, posso solamente parlarne bene".

Vedovo di Lea Bianca Balducci, Antonio Canestri si è spento sabato 21 ottobre. Lascia i figli Cristina, Romeo, Cristiana e Remo, il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti e tanti parenti. "La famiglia ringrazia anticipatamente quanti si uniranno in preghiera. Non fiori, ma opere di bene". Le esequie verranno celebrate dal parroco don Pier Paolo Conti domani alle 15.30 nella chiesa della parrocchia di San Paterniano a Villa Verucchio, poi la salma del noto imprenditore sarà tumulata nel cimitero. E sempre alla chiesa di San Paterniano stasera (20,30) si terrà questa sera la veglia di preghiera.

m.c.