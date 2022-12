Muore da solo in casa a San Giovanni in Marignano: tragedia di Natale

I sanitari hanno cercato di rianimare inutilmente l'uomo

San Giovanni in Marignano (Rimini), 26 dicembre 2022 - Natale segnato dalla tragedia a San Giovanni in Marignano. Il corpo di un uomo di 76 anni è stato trovato nel suo appartamento al primo piano di una palazzina.

La segnalazione sarebbe partita dai parenti, che da un po' di tempo non avevano più notizie dell'uomo, che abita da solo. Sono stati allertati i carabinieri della tenenza di Cattolica e i vigili del fuoco.

Il personale del 115 è entrato nell'abitazione passando attraverso il balcone e ha trovato l'uomo privo di vita steso sul letto. Immediato l'intervento dell'ambulanza. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, che appare di origine naturale