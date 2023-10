Rimini, 25 ottobre 2023 – Era il 12 aprile del 2020. Il mondo era in lockdown e l’Italia si trovava nel pieno della lotta a un nuovo nemico prima sconosciuto: quel Covid che ora ci suona lontano come un eco, ma che anche nelle aule di tribunale continua a lasciare strascichi.

Morto di Covid. A processo il medico che gli diagnosticò un’influenza stagionale

Come il processo, ora in fase dibattimentale, che per imputazione coatta disposta dal gip Manuel Bianchi è iniziato a carico di un medico di base della Valconca, accusato di omicidio colposo per negligenza medica. Il 50enne imputato, difeso dagli avvocati Filippo Gennari e Francesco Pisciotti, nei giorni scorsi è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale poiché dalle accuse viene ricondotta a lui la responsabilità per la morte del 55enne Silvio Ferrari, deceduto appunto il 12 aprile del 2020 per le conseguenze di una polmonite interstiziale acuta da Covid-19.

Così è finita la vita del 55enne, che sarebbe stato in buona salute, rappresentante di commercio, si era sentito male il 13 marzo e come prima cosa – stando alle ricostruzioni – si era rivolto al proprio medico di base per essere visitato. Il professionista però gli aveva diagnosticato telefonicamente una semplice influenza di stagione. Quando però le condizioni si erano aggravate Ferrari era stato ricoverato, il 20 marzo 2020 all’Ospedale di Riccione e poi trasferito in terapia intensiva a Rimini, dove era morto il 12 aprile con una diagnosi di Covid.

Se fosse stato ricoverato prima, si sarebbe salvato? Perché il medico di base non ne aveva disposto il ricovero in tempi più rapidi? Domande alle quali i familiari dell’agente di commercio, rappresentati dall’avvocato Ninfa Renzini, hanno cercato una risposta presentato una denuncia-querela nei confronti del medico di base, a loro dire, responsabile di non averlo visitato o disposto il ricovero in tempi più rapidi. Sulla vicenda la Procura della repubblica di Rimini si era già espressa con una richiesta di archiviazione, ma il gip ha ritenuto di disporre – a seguito dell’opposizione all’archiviazione da parte della famiglia – l’imputazione coatta del medico di base. La prima udienza del processo si è tenuta nei giorni scorsi e conclusa con un rinvio al 6 marzo, dopodiché verranno ascoltati i consulenti medico legali delle parti.