Tragedia in alta quota: muore il direttore di Audi Italia Fabrizio Longo

Rimini, 1 settembre 2024 – Tragedia a 3mila metri di altezza. Fabrizio Longo, 62 anni, originario di Rimini (ma da tempo vive tra Lombardia e Veneto), direttore della divisione Audi Italia, è morto dopo essere caduto nel vuoto per circa 200 metri mentre stava affrontando, in solitaria, la via ferrata che porta fino alla vetta di cima Payer, in Trentino.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13.15 di ieri nella zona compresa tra il Corno di Lagoscuro e il ghiacciaio del Pisgana nel gruppo dell’Adamello. La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l’alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo dopo aver sorvolato la zona con l’elicottero della Protezione civile hanno individuato l’uomo circa 200 metri sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto. Il medico, dopo aver provato a rianimare il ferito, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’alpinista.

La salma è stata recuperata dall’elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo a disposizione della magistratura. La dinamica dell’incidente costato la vita al 62enne dovrà ora essere ricostruita nel dettaglio per fare luce sulle cause che hanno portato alla tragedia. Ma sarà necessario compiere delle verifiche anche sull’attrezzatura di sicurezza e il resto dell’equipaggiamento che il riminese aveva portato con sé per compiere la traversata in solitaria. Vie ferrate come quella che conduce a cima Payer sono percorse generalmente da alpinisti esperti equipaggiati con un kit da ferrata professionale con corde, dissipatori e moschettoni, casco e imbracatura. Qualcosa però nel primo pomeriggio di ieri dev’essere andato storto e, nonostante le misure di sicurezza, il riminese non è riuscito ad evitare la caduta, scivolando nel vuoto per circa 200 metri prima dello schianto. L’intervento di soccorso è stato particolarmente impegnativo, vista la zona impervia. Il recupero si è svolto interamente in parete e i tecnici del Soccorso Alpino hanno dovuto operare appesi alle corde. La cima Payer si trova ad oltre 3mila metri di altezza e, specialmente in questa stagione dell’anno, è meta di molti appassionati di alpinismo.

Chi era Fabrizio Longo

Longo, nato a Rimini nel 1962, si è poi trasferito presto con la famiglia a Roma dove si è laureato in Scienze Politiche.

Ha ricoperto ruoli manageriali nelle più importanti aziende del settore automotive. Dal 1987 ha ricoperto diversi incarichi all’interno di Fiat fino a essere vice presidente vendite Europa. Nel 2005 è diventato direttore vendite mondo della Aprilia. Nel 2006 è stato nominato direttore commerciale di Toyota Italia e, dopo due anni come direttore vendite di Bmw Italia (2009-2011), è approdato alla Hyundai Motor Company. Dal 2013 ha assunto l’incarico di direttore della Divisione Audi Italia. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa per i soccorritori trentini: diverse persone che si sono trovate in difficoltà durante un’escursione o un trekking. Nel pomeriggio gli operatori sono intervenuti anche lungo il sentiero 713 che dal rifugio Velo della Madonna sulle Pale di San Martino, per aiutare alcuni escursionisti in difficoltà nel superare i ruscelli che si erano ingrossati in seguito alla pioggia.