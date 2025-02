Morto il figlio dello chef Minguzzi: era stato accoltellato a Istanbul

Rimini, 8 febbraio 2025 – Era stato accoltellato mentre si trovava a Istanbul ed era in terapia intensiva dal 24 gennaio scorso: il 14enne Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef Andrea Minguzzi è morto. Lo riportano i media locali.

Il ragazzo era stato colpito con cinque coltellate, come documentato in un video, da un altro adolescente mentre si trovava in un mercato di Kadikoy, quartiere sulla sponda anatolica della città sul Bosforo.

Caduto a terra, era stato colpito con un calcio da un altro 16enne. I due assalitori sono stati arrestati.

L'aggressione al mercato

Mattia Ahmet Minguzzi era figlio dello chef Andrea Minguzzi e della a violoncellista Yasemin Akincilar: i due si erano sposati nel 2009. Lo chef lavora per il consolato francese a Istanbul. Il figlio Mattia era stato aggredito con cinque coltellate al petto.

La vittima si era recata al mercato del quartiere di Kadikoy a Istanbul per cercare attrezzatura per lo skateboard, quando è stata brutalmente aggredita da due ragazzi di 15 e 16 anni. Il primo ha sferrato le coltellate, il secondo ha colpito con calci Mattia mentre era già a terra. La scena terribile, che si è svolta tra i banchi e la merce esposta, è stata ripresa dalle telecamere installate nei dintorni.

Da quanto si apprende, prima del colpi di coltello c’era stato un breve confronto tra i due, con l’aggressore che avrebbe fatto apprezzamenti sul giovane coetaneo, mentre Andrea Minguzzi avrebbe risposto semplicemente con uno ‘scusa’.