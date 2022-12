Morto Gabriele Piemonti, era il marito di Ambra Orfei: la Riviera in lutto

Gabriele Piemonti con la moglie Ambra Orfei

Rimini, 27 dicembre 2022 - Un malore improvviso e la corsa in ospedale. Se n’è andato nel giorno di Santo Stefano, Gabriele Piemonti, aveva solo 61 anni. Nelle riviera riminese e in larga parte d’Italia Piemonti e la moglie Ambra Orfei erano un punto di riferimento quando si parlava di eventi.

Viveva a Milano, non distante da quel Villaggio delle meraviglie che anche in questi giorni sta regalando sogni a grandi e piccoli, anche questo una loro creazione. Piemonti era partito agli inizi degli anni Novanta con il Prince, la discoteca riccionese che in quegli anni grazie alla sua direzione artistica si fece conoscere ben oltre i confini nazionali, finendo per essere un punto di riferimento nelle notti della riviera.

Alla fine del secolo sorso fondò la Sceniko events, società di eventi. Professionale, educato e puntuale, le sue scenografie si sono fatte apprezzare per oltre vent’anni in tutto il Belpaese collaborando con Ferrari, Microsoft, Comune di Milano e tantissime altre aziende ed enti. Gabriele e la moglie Ambra, sposata nel 2015 nel castello di Gradara, hanno creato eventi in luoghi esclusivi o contribuito a inventare prodotti turistici nuovi come a Riccione dove hanno creato il Natale con le loro scenografie nel 2014 e l’anno successivo. A Cattolica vent’anni fa si mise in società con altri imprenditori fondando il Malindi, locale sulla spiaggia che ha anticipato una tendenza in riviera.

La notizia della scomparsa di Piemonti poche ore più tardi era già sui profili Facebook di tanti amici in riviera. Centinaia i messaggi e i ricordi di vicinanza alla famiglia e affetto lasciati da amici e conoscenti. Piemonti lascia la moglie Ambra e la figlia.