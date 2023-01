Morto Gino Landi, Riccione piange il coreografo

Gino Landi è stato uno dei più grandi coreografi italiani. La sua vita è stata sempre legata a Riccione dove ha collaborato a lungo tanto da diventare un supervisore artistico della prestigiosa Musical Academy Riccione diretta da Elena Ronchetti e Stella Balacca. Landi se n’è andato a 89 anni nella sua casa a Roma. "Riccione piange la scomparsa di un talento assoluto e grande amico della nostra città – ricorda la sindaca Daniela Angelini –. Attraverso la sua arte ha contribuito a elevare l’immagine di Riccione e ha fatto crescere tanti giovani talenti locali poi diventati protagonisti di numerosi musical di successo". Il sodalizio artistico del coreografo con Riccione è stato molto forte, concretizzatosi in diverse produzioni e in rapporti veri di amicizia. "Come amministrazione ci uniamo al dolore dei familiari e a quello dei tanti riccionesi a cui Gino Landi era particolarmente legato. Penso in particolare a Elena Ronchetti". La stessa Ronchetti ieri sui social usava queste parole per la perdita subita: "Maestro mio...quanto ti voglio bene!". Landi era arrivato in città nel 2004 ad Aquafan. Qui conobbe la direttrice artistica, Elena Ronchetti e il marito Francesco Vitiello. Il coreografo per 4 anni diresse stage di danza, canto e recitazione in cerca di nuovi talenti per il musical. Nel 2013 festeggiò il suo 81esimo compleanno proprio a Riccione in una giornata intensa tra sorprese e musical. Il maestro assistette a due musical e al termine dello show la compagnia teatrale di Oltremare, diretta dalla stessa Ronchetti, intonò per lui una versione gospel di ‘Tanti Auguri’ strappando qualche lacrima.

"Quando mi hanno chiesto di venire a Riccione per il mio compleanno qualcosa ho sospettato - disse all’epoca mentre tagliava la torta - ma una sorpresa così grande la poteva fare solamente Elena Ronchetti. Sono felicissimo di essere qui: la mia collaborazione con Riccione e tutta la Riviera romagnola è sempre stata molto fruttuosa".