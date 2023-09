Morto il medico Gaetano Burioni, padre del virologo Roberto

Lutto per il virologo Roberto Burioni. L’altro ieri si è spento a 94 anni il padre Gaetano, anche lui medico. Per oltre 30 anni Gaetani Burioni è stato dottore di famiglia a Fermignano, nella provincia di Pesaro. Nato nel 1929 a Casteldelci, si era laureato in medicina presso l’università di Modena, per poi specializzarsi in pediatria e igiene a Pisa. Dal 1969 al 2000 ha lavorato come medico di base a Fermignano. Lascia la moglie Elvira, i figli Roberto e Raffaella, i nipoti e gli altri familiari e tanti amici che l’hanno conosciuto e apprezzato. Così lo ricorda il figlio Roberto: "Mio padre si è spento serenamente dopo una lunga vita, piena di sacrifici, affetto e dedizione. Ha avuto tanti interessi e passioni, e in particolare quella per i libri antichi dei quali è stato appassionato collezionista. Sono affranto dal dolore, gli ero legatissimo". I funerali si terranno domani alle 15, presso la chiesa di San Martino a Casteldelci.