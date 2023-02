Morto il padre della beata Sandra Sabattini

"Sono un padre come tutti gli altri". Giuseppe Sabattini rispondeva così a chi gli chiedeva come ci si sentisse a essere il babbo, da queste parti si dice così, della beata Sandra Sabattini. Giuseppe se n’è andato ieri. Era molto anziano, aveva compiuto 92 anni. In passato era stato impiegato di banca. Ha vissuto fino all’ultimo giorno nella casa di Sant’Andrea in Casale, con il figlio Raffaele. Giuseppe aveva conosciuto don Oreste Benzi quando era un bambino perché Oreste era un parente lontano da parte di madre. Ha vissuto con profonda umiltà il processo di beatificazione della figlia ricordando nelle interviste del passato quanto la grandezza di Sandra si sia manifestata dopo quando con don Oreste scoprì i fogli scritti dalla figlia. Con la stessa umiltà si augurava che il processo di beatificazione della figlia, potesse aiutare i giovani a crescere spiritualmente. Ma il Giuseppe padre viene descritto nel capitolo ‘La buona radice’ come straordinario educatore ed esemplare compagno di vita, maestro nella carità e nell’operosità, amico e confidente dei figli. Ed è proprio questo clima ad ispirare la vita della beata Sandra.