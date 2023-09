Morto il ’re del coccobello’: "Inventò quel richiamo"

E’ morto il re del coccobello. Salvatore Manfredonia è mancato domenica mattina. Era nato a Napoli 80 anni fa. Aveva iniziato a vendere il cocco sulle spiagge di Riccione, Misano e Rimini all’inizio degli anni Sessanta. Era stato lui a inventare - ricordano i familiari - quello che è diventato un must, un grido di battaglia quotidiano su tutte le spiagge romagnole: "Cocco, cocco bello". Un grido che aveva portato a identificare anche il venditore. Nei primi anni Manfredonia si spostava nel Riminese, dalla Campania, per ’fare la stagione’, ritornando al Sud alla fine dell’estate. "Nei mesi invernali faceva l’ambulante nei mercati – ricordano i familiari – vendendo un po’ di tutto, tessuti, pigiami, frutta". Insomma, la partenopea ’arte di arrangiarsi’. Successivamente si era trasferito in pianta stabile in Romagna, con moglie e figli, e ha indiscutibilmente contribuito, nel suo piccolo, a fare la storia del turismo balneare romagnolo. "Come si usava all’epoca – ricordano i figli, che vivono nel Riminese – nostro padre ci portava, fin da bambini, a vendere cocco con lui sulle spiagge. Per noi era un gioco, che terminava dopo la stagione, quando dovevamo ritornare a scuola". Ricordato da quanti lo hanno conosciuto come persona buona, generosa, disponibile, Manfredonia si era ritirato dall’attività da diversi anni, lasciando le redini ai propri familiari e ai collaboratori. "Ma lui era talmente appassionato al suo lavoro – continuano i figli – che fino a pochissimi anni fa, non più di tre o quattro, ogni tanto si divertiva ad andare in spiaggia e a lanciare il suo antico grido: ’cocco, cocco bello’. Lo faceva solo per passione". Arrivava vicino alla spiaggia guidando il suo furgoncino blu, scendeva e non passava certo inosservato, aveva il "fisico dell’orso Yoghi, con il caratteristico pancione", sorride uno dei figli, "e si univa agli altri venditori camminando per un po’ sotto il sole, sulla sabbia tra i turisti, proponendo cocco, ma anche altri prodotti gastronomici". Infatti l’azienda di famiglia, rispetto agli esordi, si è evoluta. Oggi sull’arenile si vendono anche dolci e gelati, utilizzando carrettini elettrici. Salvatore Manfredonia era vedovo da alcuni anni, lascia tre figli maschi e una femmina. I funerali si terranno domattina alle 10 a Carpi, dove negli ultimi anni si era trasferito per abitare vicino alla figlia.