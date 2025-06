Morto in casa da giorni. Disposto il test del Dna

È stato un parente, allarmato dal silenzio prolungato, a lanciare l’allarme. Tragica scoperta nella mattinata di ieri in viale Perosi, nella zona Alba di Riccione, dove i carabinieri e i soccorritori del 118 sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo che da diversi giorni non dava notizie di sé. Una volta entrati nell’appartamento, le forze dell’ordine si sono trovate di fronte a una scena drammatica: il corpo di un uomo, ormai in avanzato stato di decomposizione, giaceva all’interno del bagno. Al momento non è stato possibile in maniera precisa la data del decesso, anche se sono in corso accertamenti.

Secondo quanto riferito da chi lo conosceva, l’uomo — che avrebbe avuto circa 68 anni — viveva da solo. A insospettirsi è stato il nipote, residente poco distante, che non lo vedeva da almeno una decina di giorni. Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con lui, ha deciso di avvisare le autorità.

Una volta entrati nell’appartamento di viale Perosi, i carabinieri hanno trovato l’abitazione in condizioni apparentemente normali. Il corpo era stato rinvenuto in bagno, ma non presentava segni evidenti di violenza. Inoltre, non sono stati riscontrati segni di effrazione o elementi che facessero pensare a una presenza estranea all’interno dell’appartamento. Al momento, gli inquirenti propendono per l’ipotesi di una morte avvenuta per cause naturali, anche se saranno gli eventuali esami a fornire un quadro più preciso delle ultime ore di vita del 68enne.

Il forte caldo degli ultimi giorni avrebbe contribuito ad accelerare il processo di decomposizione, rendendo difficile un’identificazione immediata. Per questo motivo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale, dove verranno eseguiti gli esami del Dna per accertare con esattezza l’identità del defunto. Una procedura necessaria e di prassi in situazioni in cui le condizioni del cadavere non consentono un riconoscimento diretto.

Gli accertamenti in corso, affidati ai carabinieri della compagnia di Riccione, proseguono nel massimo riserbo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma gli elementi raccolti sembrano allontanare l’ipotesi di una morte violenta o sospetta. Un dramma silenzioso, consumatosi tra le mura domestiche.