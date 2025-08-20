Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
20 ago 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Rimini, rientra a casa e trova il figlio di 39 anni morto in soggiorno: indagini

La tragedia di Viserba, sul posto i carabinieri. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Il primo esame non ha permesso di chiarire le cause della morte

Un'auto dei carabinieri a Rimini. E' l'arma che indaga sul caso del 39enne trovato morto in casa

Un'auto dei carabinieri a Rimini. E' l'arma che indaga sul caso del 39enne trovato morto in casa

Rimini, 20 agosto 2025 – Tragedia ieri sera a Viserba, dove un cittadino ucraino di 39 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando la madre, rientrando a casa, ha scoperto il corpo del figlio nel soggiorno e ha immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rimini insieme al medico legale, che ha eseguito un’ispezione cadaverica preliminare. L’esame, tuttavia, non ha permesso di chiarire con certezza le cause della morte.

Non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo, né elementi anomali all’interno dell’abitazione che potessero far pensare a un’aggressione.

La salma è stata posta a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo, che durante la notte hanno effettuato un sopralluogo dettagliato nell’appartamento.

