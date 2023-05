Morto Marino Ferri, decano dei cronisti sportivi

E’ morto Marino Ferri, 89 anni, il giornalismo riminese è in lutto. Ex bancario, è stato un pioniere e decano dell’informazione sportiva locale. Insieme ad Amedeo Montemaggi, Duilio Fagnocchi e Duilio Cavalli ha lavorato per la redazione di Rimini de Il Resto del Carlino, occupandosi soprattutto di calcio. Ferri è stato corrispondente per le partite dalla Rimini Calcio e di altre squadre del territorio anche per il Corriere dello Sport-Stadio, ed ha collaborato anche con il Guerin Sportivo. Nonché con Babelis Tv, la terza emittente privata italiana via cavo, fondata nel 1971, e con Radio Rimini. Nel 1977 Marino Ferri seguì da studio, con altri cronisti, la radiocronaca da Atlanta dello storico match di boxe tra il campione mondiale Leon Spinks e lo sfidante, il riminese Alfio Righetti, valido per il titolo iridato, condotta dal suo fratello Mario, commercialista, poi assessore al Bilancio del Comune di Rimini.

Marino Ferri ha anche nel proprio curriculum due pubblicazioni storiche, che ha curato, legate alla Rimini Calcio, ’Finalmente B’, lavoro che raccontava la storia della società biancorossa dagli albori fino alla prima promozione fra i cadetti, a metà degli anni Settanta. E ’I giorni e le notti del Rimini’, per arrivare al 1993. Ferri lascia la moglie Carmen, il fratello Mario e figlio Stefano, anch’egli giornalista, cui vanno le condoglianze della redazione, estese anche agli altri congiunti. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa del borgo San Giuliano. Il rosario questa sera alle 20,30 nella stessa chiesa del borgo.