Morto mentre guardava la partita: "Mio figlio poteva essere salvato". Si indaga per omicidio colposo

"Voglio verità e giustizia su mio figlio. Perché forse Milan si poteva salvare". Da quella tragica sera, Nada non si dà più pace. Nada è la madre di Milan Vujkovic, giovane marinaio di salvataggio (di origini croate, ma da tanti anni trapiantato in Romagna), che ha accusato il malore fatale il 6 novembre 2024 a casa di amici, a Bellaria, mentre guardava in tv insieme a loro la partita di Champions League tra Real Madrid e Milan. Nonostante i sanitari, contattati da uno degli amici, si fossero subito precipitati sul posto per cercare di rianimare Milan, per il bagnino 34enne purtroppo non c’era stato nulla da fare.

Alcuni mesi dopo la madre si è rivolta all’avvocato Davide Grassi per presentare una denuncia sulla morte del figlio. Perché Milan, pochi giorni prima della tragedia, si era recato più volte in ospedale a causa dei dolori che accusava al petto. E ora la Procura di Rimini ha aperto un’indagine per omicidio colposo – al momento contro ignoti – disponendo tutti gli accertamenti del caso. Milan si era sentito male il 25 ottobre. Era andato in pronto soccorso per quei dolori sempre più ricorrenti. E dopo la visita e alcuni esami, i medici avevano deciso di ricoverarlo in ospedale. A Milan era stato diagnosticato un problema al cuore: i sanitari avevano infatti riscontrato un danno miocardico secondario da crisi ipertensiva e anche una lieve ipertrofia del ventricolo sinistro. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, Milan era stato costretto di nuovo a chiamare il 118: stesso problema, stesso malessere. I sanitari, arrivati a casa sua in ambulanza, dopo averlo visitato gli avevano detto che il ricovero non era necessario e l’avevano rassicurato sulle sue condizioni. E anche il medico di base a cui il 34enne si era rivolto, quello stesso giorno, perché allarmato dai sintomi avvertiti, non aveva valutato come grave la situazione, limitandosi a prescrivergli una crema per le macchie comparse sul petto. Il dolore non passava, e due giorni dopo la tragedia.

"La madre di Milan – dice il suo avvocato Davide Grassi – è convinta che i medici abbiano preso sottogamba le sue condizioni, e che ci possano essere state delle negligenze". Da qui l’esposto. E adesso la Procura vuole andare fino in fondo. Si indaga per omicidio colposo.

Manuel Spadazzi